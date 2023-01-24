Тамбовское кафе отключили от водоснабжения и канализации за долги

Тамбовское кафе, расположенное на севере города, более 2 месяцев не оплачивало за воду и канализацию. В результате у него образовался долг в 9 тысяч рублей перед ресурсопоставщиками.

На уведомление владелец кафе не отреагировал. На следующий день должника отключили от коммуникаций. А еще через день долг был полностью погашен, чтобы не потерять посетителей.

- В итоге предпринимателю пришлось оплатить не только долг за пользование ресурсом, но и выезд аварийной бригады – это дополнительно около 3 тысяч рублей, – пояснили специалисты сбытового блока «РКС-Тамбов».

Сегодня общая сумма задолженности юридических лиц перед водоканалом составляет около 145,5 млн рублей. В «черном списке» более 130 должников, которым также планируется ограничить водоснабжение и водоотведение.