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НовостиОбщество24 января 2023 7:11

В Тамбовской области замедлился рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

К медикам за неделю обратилось около 6 тысяч человек
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области число заболевших гриппом и ОРВИ возросло на 1 %. К медикам с симптомами вирусной инфекции обратилось 5997 человек. Чуть меньше половины заболевших - дети. В 8 случаях выявлен грипп, среди них два ребенка.

Самые высокие показатели заболеваемости, кроме Тамбова, отмечаются в Уметском и Никифоровском районах, а также Рассказове.

По информации тамбовского Роспотребнадзора, из 16 обследованных больных выявлено 2 заболевших Covid-19, 1 тамбовчанин подхватил вирус гриппа типа В. Всего с начала ноября выявлено 499 случаев гриппа. В 90 % случаев это «свиной грипп».