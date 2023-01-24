В Тамбовской области замедлился рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Тамбовской области число заболевших гриппом и ОРВИ возросло на 1 %. К медикам с симптомами вирусной инфекции обратилось 5997 человек. Чуть меньше половины заболевших - дети. В 8 случаях выявлен грипп, среди них два ребенка.

Самые высокие показатели заболеваемости, кроме Тамбова, отмечаются в Уметском и Никифоровском районах, а также Рассказове.

По информации тамбовского Роспотребнадзора, из 16 обследованных больных выявлено 2 заболевших Covid-19, 1 тамбовчанин подхватил вирус гриппа типа В. Всего с начала ноября выявлено 499 случаев гриппа. В 90 % случаев это «свиной грипп».