Житель Мичуринска лишился машины за долги

Машина будет продана, а деньги пойдут на погашение долга

В Мичуринском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство, возбужденное в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина задолжал более 1 млн рублей банкам, 75 тысяч рублей за неуплату налогов, а также своевременно не оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за вождение в состоянии опьянения.

Всего должнику предстояло отдать 1 млн 675 тысяч рублей. При этом никаких мер для этого он не предпринимал.

Судебный пристав установил, что должнику принадлежит автомобиль и наложил на него арест, после чего отправил машину на спецстоянку.

- После принудительной реализации вырученные за автомобиль денежные средства будут направлены на частичное погашение долга, - сообщают в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Фото УФССП России по Тамбовской области