В Тамбове на Агапкина начато строительство нового водовода

Для строительства используются современные полиэтиленовые трубы

В Тамбове стартовал первый этап строительства нового водовода от шестого водозаборного узла. Трубы начали прокладывать в северной части города на 3-километровом участке улицы Агапкина до пересечения улиц Рылеева и Запрудной. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология».

Для строительства водовода применяются полиэтиленовые трубы. Они долговечны, не подвержены коррозии, не пропускают посторонних веществ, не боятся низких температур и не меняют качества воды. При резком понижении температуры вода в них замерзнет не так быстро, как в металлических.

- В проект входит не только реконструкция шестого водозаборного узла и системы очистки, но и строительство водовода по улице Магистральной от Татарского вала до улицы Бастионной и реконструкция водопровода по улице Киквидзе. К этим работам приступят после завершения первого этапа, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова