В Мичуринске неизвестный вырвал у женщины рюкзак

В Мичуринске на улице 7 Ноября поздно вечером неизвестный напал на 37-летнюю женщину. Он выхватил у нее рюкзак, в котором находились 500 рублей, документы и сотовый телефон, а потом быстро скрылся.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы установили приметы предполагаемого преступника. 34-летнего мужчину удалось задержать по горячим следам. У него был обнаружен похищенный рюкзак с имуществом и деньгами. Как оказалось, ранее мужчина уже был судим за схожие преступления.

- Злоумышленника доставили в отдел полиции, где мичуринец дал признательные показания. Похищенное будет возвращено потерпевшей, которая поблагодарила полицейских за быстрое оказание помощи, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.