В Тамбовской области снизились цены на продукты

Сыр стал немного доступнее для тамбовчан

Сразу после Новогодних праздников с 10 по 16 января в России снизились цены на 16 позиций продуктов из 43. Дешевле стали мясо кур, свинина, колбасы, молоко, творог, подсолнечное масло и сахар, крупы и макароны.

По информации правительства Тамбовской области, в регионе данная тенденция также наблюдается. Кроме перечисленного ассортимента также снизились цены на сыры, яйца, сливочное масло.

Снижение цен на ключевое продовольствие вызвано высоким урожаем и ростом производства продуктов. Вместе с тем, пока поводов для резкого повышения цен на продукты нет. В ближайшее время на стоимость продуктов будут влиять только сезонные факторы. К примеру, наблюдается сезонный рост цен на овощи и фрукты.

Фото правительства Тамбовской области