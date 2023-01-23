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НовостиОбщество23 января 2023 13:21

В Рассказове, несмотря на погоду, ведут ямочный ремонт дорог

Использование литого асфальта позволяет не бояться низких температур
Марина МАКОВЛЕВА
Смесь способна растопить снег и лед

Смесь способна растопить снег и лед

В Рассказове вот уже несколько дней производят ямочный ремонт дорог. Это традиционно вызывает недоумение и насмешки у местных жителей. Однако администрация города спешит уверить, что технология учитывает погодные условия:

- Ремонт выполняется литым асфальтом, который представляет собой смесь горячего битума и щебня. Для его использования не требуется предварительная подготовка. За счет высокой температуры он растапливает лед и снег, а также выпаривает остатки воды. Технология позволяет производить работы в минусовые температуры.

Фото администрации города Рассказова