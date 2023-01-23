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НовостиОбщество23 января 2023 12:40

В Тамбове начали обрезать деревья

Кронам придают красивую форму до начала сокодвижения
Марина МАКОВЛЕВА
Обрезка способна продлить дереву жизнь

Обрезка способна продлить дереву жизнь

В Тамбове началась обрезка деревьев. Бригада дирекции благоустройства и озеленения придала форму деревьям на К. Маркса, Воронежской, Полковой, Советской. Работы продлятся до весны, предстоит привести в порядок более 5 тысяч деревьев.

Формовочная обрезка проводится до начала сокодвижения. В процессе убирают сломанные, больные и сухие ветви.

- Обрезка придает дереву не только ухоженный вид, но и продлевает жизненный цикл. После этой процедуры, уже весной, на деревьях начинается интенсивный рост зеленой массы, кроны приобретают аккуратную шаровидную форму, украшая улицы города, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова