В Тамбове открылось после ремонта приемное отделение детской инфекционной больницы

Теперь юным пациентам будет проще получить помощь

В Тамбове после реконструкции открылось приемное отделение для детей с инфекционными заболеваниями в инфекционном корпусе областной детской больницы. Здание располагается между хирургическим и педиатрическим корпусами.

Через обновленное отделение будут поступать дети до 18 лет из различных городов и районов Тамбовской области.

- Открытие приемного отделения позволило улучшить качество и увеличить доступность оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями, - рассказали в министерстве здравоохранения Тамбовской области.

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области