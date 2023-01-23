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НовостиОбщество23 января 2023 12:15

В Тамбове открылось после ремонта приемное отделение детской инфекционной больницы

Здание располагается между хирургическим и педиатрическим корпусами
Марина МАКОВЛЕВА
Теперь юным пациентам будет проще получить помощь

Теперь юным пациентам будет проще получить помощь

В Тамбове после реконструкции открылось приемное отделение для детей с инфекционными заболеваниями в инфекционном корпусе областной детской больницы. Здание располагается между хирургическим и педиатрическим корпусами.

Через обновленное отделение будут поступать дети до 18 лет из различных городов и районов Тамбовской области.

- Открытие приемного отделения позволило улучшить качество и увеличить доступность оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями, - рассказали в министерстве здравоохранения Тамбовской области.

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области