Тамбовчанин получил 7 лет строгого режима за убийство пасынка

Прокурор области Александр Гулягин поддержал государственное обвинение в Ленинском районном суде города Тамбова по уголовному делу 65-летнего тамбовчанина. Его обвиняют в убийстве.

- В одной из квартир многоквартирного дома по улице Энгельса города Тамбова обнаружено тело 45-летнего мужчины с проникающими ранениями в области живота и грудной клетки. Следствием и судом установлено, что потерпевший нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и регулярно приходил к матери в нетрезвом состоянии с просьбой дать ему денег. Из-за такого его поведения и оскорбительных высказываний в адрес отчима (супруга матери) между мужчинами часто происходили конфликты, - пояснили в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд установил, что в день убийства между подсудимым и его пасынком произошел очередной конфликт. В процессе ссоры мужчина ударил его ножом несколько раз. Потерпевший умер от колото-резаного ранения, проникающего в сердце и легкое.

- С учетом обстоятельств, смягчающих наказание, таких как: явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.