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НовостиПроисшествия23 января 2023 11:28

Тамбовчанка за рулем Приоры не уступила дорогу иномарке

В аварии получила травмы 58-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В больницу попала пассажирка иномарки

В больницу попала пассажирка иномарки

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали два легковых авто, произошла 22 января в 12 часов 20 минут в районе дома №242 по улице Пролетарской города Тамбова. 32-летняя женщина за рулем «Лада Приора» поворачивала налево и не предоставила преимущество в движении и столкналсь с автомобилем «DAEWOO LANOS» под управлением 59-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 58-летняя пассажирка автомобиля «DAEWOO LANOS», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.