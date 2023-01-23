В правительстве Тамбовской области назначили заместителя руководителя аппарата

Юрий Баскаков

Глава области Максим Егоров назначил заместителем руководителя аппарата Правительства региона Юрия Баскакова. Юрий Баскаков родился в г.Горький в 1962 году. Имеет высшее образование по специальностям «История» и «Финансы и кредит». Работал на руководящих должностях в федеральных органах. С 2020 года по октябрь 2022 года занимал должность руководителя Администрации Главы Республики Марий Эл. В январе 2023 года назначен советником главы Тамбовской области.

- В должности заместителя руководителя аппарата Правительства области Юрий Баскаков будет координировать деятельность ряда структурных подразделений правительства: департамента административно-хозяйственной работы и контрактной службы, департамента государственной службы и кадровой политики, департамента государственных, муниципальных услуг и документооборота, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.