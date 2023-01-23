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НовостиОбщество23 января 2023 11:09

В правительстве Тамбовской области назначили заместителя руководителя аппарата

Должность занял Юрий Баскаков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Юрий Баскаков

Юрий Баскаков

Глава области Максим Егоров назначил заместителем руководителя аппарата Правительства региона Юрия Баскакова. Юрий Баскаков родился в г.Горький в 1962 году. Имеет высшее образование по специальностям «История» и «Финансы и кредит». Работал на руководящих должностях в федеральных органах. С 2020 года по октябрь 2022 года занимал должность руководителя Администрации Главы Республики Марий Эл. В январе 2023 года назначен советником главы Тамбовской области.

- В должности заместителя руководителя аппарата Правительства области Юрий Баскаков будет координировать деятельность ряда структурных подразделений правительства: департамента административно-хозяйственной работы и контрактной службы, департамента государственной службы и кадровой политики, департамента государственных, муниципальных услуг и документооборота, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.