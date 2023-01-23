В Тамбовской области в пожарах погибло 3 человека

За прошедшую неделю спасти никого не удалось Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

По информации ГУ МЧС по Тамбовской области, за прошедшую неделю на территории региона произошло 27 техногенных пожаров, в которых погибло 3 человека.

В Рассказовском районе в селе Алексеевка на улице Южная полностью сгорел деревянный дом. В огне погиб 66-летний мужчина. Пожар ликвидировали 1 отделением 24 пожарно-спасательной части.

В Кирсановском районе в селе Ульяновка на улице Зеленая выгорел деревянный дом, часть крыши обрушилась. Внутри погиб 71-летний мужчина. Для ликвидации пожара привлекались 2 отделения 18 пожарно-спасательной части

В Ржаксинском районе в селе Большая Ржакса на улице Лесная полностью сгорел деревянный дом. Пожар унес жизнь 69-летнего мужчины. Пожар потушили 2 отделениями 29 пожарной части.