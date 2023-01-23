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НовостиСпорт23 января 2023 10:05

Четыре медали завоевали тамбовские боксеры на всероссийском домашнем турнире

Соревнования собрали спортсменов из 16 регионов страны
Алексей СЕРГУНИН
В 15-ти весовых категориях сражались боксеры 2007-08 годов рождения. Фото со страницы Минспорта Тамбовской области в VK.

В 15-ти весовых категориях сражались боксеры 2007-08 годов рождения. Фото со страницы Минспорта Тамбовской области в VK.

В турнире на призы МС СССР В.С. Ледовских, прошедшем в Тамбове, в 15-ти весовых категориях сражались боксеры 2007-08 годов рождения. В активе местных парней четыре призовых места.

В весовой категории до 57 кг победил Данила Баранов. А в весе до 66 кг первое место занял Владимир Родионов. Оба спортсмена являются воспитанниками СШОР №2 "Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина". Серебряным призером в весовой категории до 42 кг стал тамбовчанин Владимир Щегров. А Норик Степанян из Моршанска – обладатель бронзы в весе до 44 кг.