Четыре медали завоевали тамбовские боксеры на всероссийском домашнем турнире

В 15-ти весовых категориях сражались боксеры 2007-08 годов рождения. Фото со страницы Минспорта Тамбовской области в VK.

В турнире на призы МС СССР В.С. Ледовских, прошедшем в Тамбове, в 15-ти весовых категориях сражались боксеры 2007-08 годов рождения. В активе местных парней четыре призовых места.

В весовой категории до 57 кг победил Данила Баранов. А в весе до 66 кг первое место занял Владимир Родионов. Оба спортсмена являются воспитанниками СШОР №2 "Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина". Серебряным призером в весовой категории до 42 кг стал тамбовчанин Владимир Щегров. А Норик Степанян из Моршанска – обладатель бронзы в весе до 44 кг.