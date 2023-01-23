Мичуринский «Тамбов» уверенно одолел ближайшего преследователя

23 января мичуринцы проведут повторный матч в Кирово-Чепецке. Начало игры в 19:00. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 22 января, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Кирово-Чепецке местная «Олимпия» принимала единоличного лидера восточной конференции - мичуринский «Тамбов». «Волчата» уже обеспечили себе выход в плей-офф, но это никак не отразилось на их настрое. По итогам первого периода гости добились комфортного перевеса в две шайбы - отличились Егор Антонов (11-я) и Богдан Сенотов (20-я). В начале третьего периода хозяева выправили ситуацию, но концовка встречи прошла под диктовку «Тамбова». Броски Семена Просвирнина (58-я) и Расима Шакирова (60-я) принесли мичуринцам победу – 4:2.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 51 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут «Олимпия» (43) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (41). Теперь сегодня, 23 января, мичуринцы проведут повторный матч в Кирово-Чепецке. Начало игры в 19:00.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин занимает первое место с 24 шайбами в активе. Позади располагается Александр Лапин из «ЭкоНивы-Бобров» (22). В споре ассистентов у Шакирова 27 голевых передач. Больше только у Раиса Шафеева и Тимофея Пономарева (по 28) из «Олимпии».