В Тамбовской области составили рейтинг отремонтированных трасс

На фото дорога Моисеево – Алабушка – Ивановка.

В Тамбовской области сформировали своеобразный рейтинг дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

«Самой безопасной» названа дорога регионального значения «Тамбов - Пенза» - Калаис - Шиновка – Кирсанов в Кирсановском районе протяженностью 4,7 км. Здесь установлены новые дорожные знаки и светофоры, устроены заездные карманы, остановочные павильоны, тротуары, искусственные неровности. Также нанесена разметка из термопластика, установлены новые ограждения, направляющие устройства и перила.

«Самой долгожданной» назвали дорогу регионального значения «Моршанск–Пичаево» в Моршанском районе. Прежде она являлась лидером голосования на сайте «Карта убитых дорог» Тамбовской области. В апреле 2022 года начался ремонт участка протяженностью 16,2 км. Сейчас ведется разборка асфальтобетонного покрытия, ремонт труб, устройство нижнего слоя основания из щебня. Ремонт завершится в ноябре 2023 года.

«Самым первым» обновленным по нацпроекту мостом стал путепровод через реку Сержала по автомобильной дороге «Тамбов – Шацк» в Моршанском районе.

«Самыми туристическими и протяженными» названы два участка дороги регионального значения «Каспий» – Моисеево – Алабушка – «Тамбов – Пенза» –Рассказово – Уварово – Мучкапский» и Моисеево – Алабушка – Ивановка, ведущих к Музею-заповеднику С.В. Рахманинова. Общая протяженность участков - 32,5 км. На проезжей части установили барьерные ограждения, новые дорожные знаки и нанесли горизонтальную дорожную разметку из термопластика.

По информации правительства Тамбовской области, всего в 2022 году в регионе после капитального ремонта в эксплуатацию ввели 51 километр автодорог местного и регионального значения, а также 4 моста общей протяженностью 193 погонных метра. Финансирование работ составило 1,47 млрд рублей. В целом в 2022 году на строительство и ремонт дорог выделена беспрецедентная для Тамбовской области сумма 9,2 млрд рублей. В общей сложности по всем программам отремонтировано около 298 км региональных и местных дорог, 60 км федеральных дорог в регионе и 233 погонных метра мостов.

Фото правительства Тамбовской области