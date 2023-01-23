В аварии на трассе в Тамбовской области получили травмы четыре человека, среди которых двое детей

Двое детей и двое взрослых оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали сразу четыре человека, среди которых двое детей, произошла 21 января в 13 часов 15 минут на 1 километре автодороги «Каспий»-Ст.Сабурово-Чебоксары-п.Первомайский Никифоровского района. 26-летняя женщина, управляя автомобилем «LADA KALINA» потеряла управление машиной, её авто выехало на встречную полосу, где столкнулось с «ВАЗ 21099» под управлением 40-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия ранения получили водитель автомобиля «ВАЗ 21099», его 37-летняя пассажирка и 10-летний ребенок, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Кроме того в автоаварии пострадал 17-летний молодой человек, находившийся в «LADA KALINA». Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени С.С. Брюхоненко города Мичуринска.