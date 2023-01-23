Тамбовчанин незаконно помогал иностранцам остаться в регионе

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона, причастного к организации незаконной миграции.

Установлено, что злоумышленник разработал и реализовал преступную схему по оформлению мигрантам из стран Закавказья и Центральной Азии фиктивных документов для получения разрешений на временное проживание и видов на жительство в Российской Федерации.

На основании полученных материалов региональным УФСБ в отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ.

- Приговором Октябрьского районного суда Тамбова фигуранта признали виновным в совершении инкриминируемого преступления, - сообщает пресс-служба УФСБ по Тамбовской области. - Ему назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафа в размере 150 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.