Тамбовчанин, убивший родного брата, пойдет под суд

В одном из домов села Бондари было обнаружено тело 53-летнего тамбовчанина с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями Рассказовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тамбовской области было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В совершении преступления подозревается 50-летний брат погибшего. По версии следствия, потерпевший приехал в гости к родному брату в село Бондари. Мужчины выпили и поссорились. В ходе конфликта хозяин дома кинулся на гостя с кухонным ножом и 40 раз ударил его в туловище и голову.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. О совершенном преступлении мужчина рассказал дочери потерпевшего, которая и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Как рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области, в ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

- Прокурором Бондарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, - в свою очередь, сообщают в прокуратуре Бондарского района.