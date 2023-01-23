Тамбовчанина, подозреваемого в убийстве пенсионерки, заключили под стражу

По ходатайству следователя Тамбовского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК России суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 50-летнему жителю деревни Кугушево. Его подозревают в убийстве соседки.

По версии следствия, мужчина явился домой к 82-летней пенсионерке в состоянии алкогольного опьянения и потребовал дать ему спиртное. Женщина отказала, тогда подозреваемый несколько раз ударил ее топором по голове. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте.

Как сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области, расследование уголовного дела продолжается.