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НовостиПроисшествия23 января 2023 7:42

Тамбовчанина, подозреваемого в убийстве пенсионерки, заключили под стражу

Расследование уголовного дела продолжается
Марина МАКОВЛЕВА

По ходатайству следователя Тамбовского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК России суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 50-летнему жителю деревни Кугушево. Его подозревают в убийстве соседки.

По версии следствия, мужчина явился домой к 82-летней пенсионерке в состоянии алкогольного опьянения и потребовал дать ему спиртное. Женщина отказала, тогда подозреваемый несколько раз ударил ее топором по голове. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте.

Как сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области, расследование уголовного дела продолжается.