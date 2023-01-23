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НовостиПроисшествия23 января 2023 7:20

В Тамбове обнаружили поддельную купюру

Фальшивка номиналом в 2000 рублей оказалась в выручке одной из заправок
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовском отделении Центрального Банка России по ЦФО при пересчете денег была обнаружена поддельная купюра достоинством в 2000 рублей. Банкнота поступила в выручке АЗС Тамбова.

Полицейские изъяли поддельную банкноту. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции посетили заправку. В текущем году купюра с аналогичным серийным номером не изымалась. Возбуждено уголовное дело об изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег.

- За сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации предусмотрено наказание в виде в виде лишения свободы на срок до 15 лет, - подчеркнули в пресс-службе УМВД России по городу Тамбову.