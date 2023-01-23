Тамбовчанина осудили за наезд на пенсионерку

Прокуратура Ленинского района города Тамбова поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу 35-летнего тамбовчанина. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, приведшем к наезду на пешехода.

В суде установлено, что мужчина за рулем грузовика двигался задним ходом и наехал на 69-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерка получила тяжелые травмы.

- С учетом всех доказательств в их совокупности, наличия иных обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 1 года ограничения свободы, - сообщают в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.