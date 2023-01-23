На Кершинском водохранилище в Тамбовском районе появилось незаконное ограждение

Прокуратура Тамбовского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении природоохранного законодательства на Кершинском водохранилище.

Как выяснилось, собственники земельного участка поставили ограду до кромки воды водохранилища, оградили участок и построили пирс без договора на пользование водным объектом. Такие действия нарушают земельное и водное законодательство.

Чтобы устранить нарушения, прокурор обратился в суд с иском, требуя обязать собственников земельного участка снести забор и освободить береговую полосу водохранилища в пределах 20 метров от кромки воды.

- В ходе рассмотрения дела, ответчики в добровольном порядке исполнили требования прокурора в части заключения договора на водопользование водным объектом. Решением Тамбовского районного суда требования прокурора о сносе ограждения удовлетворены, - сообщают в прокуратуре Тамбовского района.