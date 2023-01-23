В Тамбовском районе пенсионерка найдена с признаками насильственной смерти

В деталях произошедшего разбираются следователи Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В доме по улице Кугушевской деревни Кугушево Тамбовского района обнаружено тело 82-летней пенсионерки. Травмы на голове говорят о насильственном характере ее смерти. По данному факту Тамбовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело об убийстве.

- В совершении данного преступления подозревается 50-летний односельчанин погибшей. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и его мотива, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.