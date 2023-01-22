Тамбовские баскетболисты уступили дублю ЦСКА

После этого матча подопечные Олега Игумнова располагаются на десятом месте с 25 очками. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 22 января, в Москве в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местный ЦСКА-2 принимал «Тамбов». Провалив первую четверть (14:27), «волки» не смогли вернуться в игру. Итог – 84:63 в пользу дублеров армейцев. В ТОП-5 результативных игроков тамбовчан вошли – Роман Баландин (18 очков), Андрей Логинов, Иван Белоусов (по десять), Максим Лютыч (девять) и Евгений Борисюк (пять).

После этого матча подопечные Олега Игумнова располагаются на десятом месте с 25 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (33 балла), московская «Руна» (31) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (29). Теперь 29 января тамбовчане сыграют дома с подмосковными «Химками» (четвертое место, 30 очков). Начало игры в 16:00.