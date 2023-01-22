Тамбовские «волки» впервые в сезоне выиграли пять матчей кряду

23 января «Тамбов» сыграет на своем льду с тюменским «Рубином» (пятое место, 57 очков). Начало встречи в 18:30. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 21 января, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Тамбов» принимал на своем льду «Югру» из Ханты-Мансийска. После нулевого первого периода во втором команды провели пять результативных атак на двоих. А в третьем игровом отрезке забивали исключительно хозяева – 2:0 и итоговые 5:2 в пользу «Тамбова». По разу отличились Данила Попов (23-я, 1:0), Павел Чернов (26-я, 2:0), Александр Тимирев (39-я, 3:2), Денис Ляпустин (54-я, 4:2) и Игорь Швырев (58-я, 5:2).

Одолев «Югру», тамбовчане продлили рекордную для себя победную серию в этом розыгрыше до пяти матчей. Напомним, что начиная с 10 января, наши земляки поочередно переиграли красноярский «Сокол» (4:3), ангарский «Ермак» (2:1), «СКА-Неву» (3:2), питерское «Динамо» (2:0) и вот теперь лидера регулярки - «Югру». До этого отрезка «Тамбов» не выигрывал более трех встреч кряду (было три серии по три выигрыша).

После этой победы тамбовчане идут восьмыми с 55 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» (66 баллов), новокузнецкий «Металлург» и пензенский «Дизель» (по 58). Теперь завтра, 23 января, «Тамбов» сыграет на своем льду с тюменским «Рубином» (пятое место, 57 очков). Начало встречи в 18:30.