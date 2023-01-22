Рабочая неделя в Тамбовской области начнется с 13-градусных морозов

Рабочая неделя в Тамбовской области начнется с морозов. Прогнозом поделились спасатели со ссылкой на местный филиал «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в понедельник, 23 января, в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-13° мороза, а днем 1-6° ниже нуля. Атмосферное давление 768 мм рт. ст. Влажность воздуха 80 %. В течение суток атмосферное давление и влажность воздуха не изменятся.