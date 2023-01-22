В Тамбовской области стартует прием заявок на развития сельских территорий

С 24 января министерство сельского хозяйства Тамбовской области начнет принимать документы по проектам развития социальной и инженерной инфраструктуры в селах на 2024 – 2026 годы. Об этом сообщили в правительстве региона.

На средства госпрограммы села могут построить и отремонтировать детские сады, школы, спортивные центры, заменить и реконструировать водопроводные и газовые сети, наладить уличное освещение и телекоммуникации. Кроме того, по программе можно приобрести транспорт и оборудование для сельских школ и других соцобъектов.

В 2023 году Минсельхоз России отобрал пять проектов Тамбовской области по комплексному развитию сельских территорий. Они будут реализовываться в Знаменском, Петровском и Токаревском районах. Запланировано строительство дома культуры, ремонт школ, детских садов, дома культуры, библиотеки, стадиона, а также налаживание водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах.