Для тамбовчан изменились условия сдачи ГТО

23 января в России изменится структура комплекса ГТО. Теперь он будет состоять из восемнадцати возрастных ступеней. Раньше их было одиннадцать. Такое постановление приняло Правительство страны.

Увеличение числа возрастных ступеней поможет вести более точный учет числа граждан разного пола и возраста, сдающих нормы ГТО.

Как сообщили в министерстве спорта региона, в этом году из-за внесенных изменений раньше срока завершится отчетный период — все участники, которые в январе 2023 года приступили к выполнению нормативов, должны будут завершить испытания до 22 марта.

Сейчас более 132 тысяч жителей Тамбовской области зарегистрировано в электронной базе данных АИС ГТО. За время реализации комплекса в выполнении нормативов приняли участие 58 636 человек. В 2022 году нормативы на уровень знака отличия комплекса ГТО выполнили 4643 жителя области.

Создание малых спортивных площадок в муниципальных образованиях Тамбовской области повысило уровень спортивной подготовки жителей, выполняющих нормативы ВФСК ГТО, увеличило показатель доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

- На данный момент по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Тамбовской области оборудована 21 площадка ГТО. В 2023 году будет построено еще три таких площадки, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.