Мичуринский «Тамбов» c «сухим» счетом разгромил «Прогресс»

«Тамбов» с 49 очками продолжает единолично лидировать на "Востоке". Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Глазове местный «Прогресс» и во второй раз уступил единоличному лидеру восточной конференции - мичуринскому «Тамбову». После победы в первом матче (4:1) «волчата» досрочно оформили себе путевку в плей-офф. Но повторную встречу они провели еще увереннее. По разу отличились Расим Шакиров (21-я), Богдан Сенотов (22-я), Егор Верхорубов (54-я) и Иван Климкин (59-я). Ассистентский дубль на счету Алексея Долишни. Итоговый счет - 4:0 в пользу мичуринцев.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 49 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» (43) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (41). Теперь 22 и 23 января мичуринцы дважды сыграют в Кирово-Чепецке. Начало матчей в 14:00 и 19:00 соответственно.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин занимает первое место с 24 шайбами в активе. Позади располагается Александр Лапин из «ЭкоНивы-Бобров» (22). В споре ассистентов у Шакирова 27 голевых передач. Больше только у Раиса Шафеева (28) из «Олимпии».