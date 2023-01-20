Тамбовские хоккеисты выиграли в четвертом матче кряду

21 января «Тамбов» сыграет на своем льду с единоличным лидером ВХЛ - «Югрой». Начало встречи в 13:00. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 19 января, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Тамбов» принимал на своем льду питерское «Динамо». Хозяева выстояли, не пропустив ни одной шайбы, а сами забросили две – по одной в первом и третьем периоде. Итог - 2:0 в пользу «волков». По разу гостей с берегов Невы огорчили Александр Тимирев (13-я) и Тимур Фаткуллин (46-я).

После этой победы тамбовчане идут восьмыми с 53 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (66 баллов), новокузнецкий «Металлург» (58) и тольяттинская «Лада» (57). Теперь завтра, 21 января, «Тамбов» сыграет на своем льду с «Югрой». Начало встречи в 13:00.