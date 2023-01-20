Баскетбольный клуб «Тамбов» одержал волевую победу над питерским «Зенитом-2»

Победная раздевалка "волков" после матча в Санкт-Петербурге. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Накануне, 19 января, в Санкт-Петербурге в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местный «Зенит-2» принимал «Тамбов». Наши парни проиграли первую четверть (19:27), умудрились выиграть три следующие, причем каждую из них с перевесом в четыре очка. Итоговый счет – 87:83 в пользу «волков».

В ТОП-5 результативных игроков «волков» вошли – Никита Иванов (25 очков), Андрей Логинов (13), Роман Баландин, Владислав Бобровских (по 12) и Сергей Рассказов (11).

После этого матча тамбовчане располагаются на девятом месте с 24 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (33 балла), московская «Руна» и «Темп-СУМЗ-УГМК» (по 29). Теперь 22 января тамбовчане сыграют на выезде с дублем московского ЦСКА. Начало игры в 19:00.