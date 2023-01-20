Экс-директор тамбовской управляющей компании обвиняется в неуплате налогов и страховых взносов на 15 миллионов рублей

Прокуратура Октябрьского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «Жилищная инициатива – 5». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель организации, зная об имеющейся у общества налоговой задолженности, распорядился денежными средствами юридического лица в общей сумме около 15 млн рублей, направив их на цели, не связанные с уплатой налогов и страховых взносов.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.