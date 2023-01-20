В канализации Тамбова нашли нефтепродукты

Специалисты и полиция ищут нарушителя

Опасную находку обнаружили 20 января сотрудники «РКС-Тамбов» во время проведения земляных работ по восстановлению коллектора в районе 30-й школы на ул. Астраханской. Неизвестные вылили в канализацию предположительно мазут, который на месте повреждённого участка вышел наружу.

- Подобные действия – грубейшее нарушение эксплуатации городской системы водоотведения! – говорят в пресс-службе РКС-Тамбов. - В настоящее время специалисты компании выявляют нарушителей, сливших неочищенные промышленные отходы в канализацию, и просят жителей принять участие в их поимке.

В водоканале напоминают, если вы стали свидетелем подобных незаконных действий, там будут благодарны любому подтверждению. Отправьте фото или видео на номер +7-915-864-70-40 через мессенджеры WhatsApp и Viber. Также просим незамедлительно вызвать полицию и специалистов «РКС-Тамбов».

Фото РКС-Тамбов