Тамбовчане, напавшие на иностранного студента, получили срок

Весной в дежурную часть отдела полиции № 3 в Тамбове поступило сообщение о нападении на 23-летнего иностранного студента рядом с общежитием на Московской.

Потерпевший рассказал полицейским, что вышел погулять. Внезапно из стоявшей неподалеку машины выскочил молодой человек и направился в его сторону. Он попросил у иностранца закурить и, получив отказ, принялся его избивать.

Тем временем из автомобиля вышел еще один мужчина. Угрожая студенту ножом, он стал требовать денег. Обыскав потерпевшего, нападавшие не нашли денег. Их добычей стал дорогой телефон и наушники. Грабители скрылись с места преступления на машине, а потерпевший обратился в полицию.

Уже на следующий день был установлен автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, а потом и их личности. Нападавшими оказались тамбовчане 20 и 22 лет. Молодые люди подготовились к преступлению, заранее похитив чужие номера и поставив их на свой автомобиль.

Фигуранты были арестованы и помещены в сизо, возбуждено уголовное дело о разбое.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, суд приговорил молодых людей к 3 и 3,6 годам лишения свободы.