В Тамбовской области единое пособие будут получать почти 4 тысячи детей

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тамбовской области назначило единое пособие почти на 4 тысячи детей до 17 лет. С 28 декабря специалисты получили около 13 тысяч заявлений на Едином портале госуслуг.

Новое пособие заменяет собой 5 действовавших ранее мер поддержки: ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, на детей 3-8 лет и 8-17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности.

- Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей, - пояснили в Социальном фонде России по Тамбовской области.