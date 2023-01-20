В Строителе начали внедрять дизайн-код

Главное - чтобы не было визуального шума

Тамбовский комитет градостроительства и землепользования начал работу по выявлению незаконных рекламных и информационных конструкций на присоединенных к Тамбову территориях.

На выездном мероприятии в поселке Строитель представители администрации вручили владельцам рекламных конструкций памятки с дизайн-кодом, контактными телефонами и наглядными изображениями, как можно или нельзя оформлять вывески и витрины, чтобы это не портило общий облик здания.

- Мы ставим перед собой цель - сформировать стилистически единую, комфортную и безопасную городскую среду, избавить улицы от визуального шума. Во время мероприятий встречаемся с владельцами торговых объектов и поясняем им требования Правил благоустройства, говорим о необходимости приведения вывесок на фасадах зданий в соответствие с установленными нормами, - цитирует портал городской администрации заместителя председателя комитета градостроительства и землепользования Елену Солопову.

Фото администрации города Тамбова