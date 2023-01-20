Тамбовчане смогут перевести свои машины на газ со скидкой

С этого года федеральной госпрограммой «Развитие энергетики» нескольким российским регионам выделено федеральное субсидирование переоборудования машин на газовое топливо — метан. В число 27 областей входит и Тамбовская.

В министерстве автомобильных дорог и транспорта области пояснили, что бюджет региона впервые получил федеральные субсидии на эти цели. Они будут предоставляться в порядке конкурсных отборов сервисным центрам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим на территории области работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива), предоставляющим владельцам автомобильной техники, в том числе общественного транспорта и коммунальной техники, скидки на указанные работы.

В 2022 году нормативы субсидирования были увеличены Правительством Российской Федерации с 24 до 48% общей стоимости работ, а для физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса размер скидки на работы по переоборудованию транспорта увеличены вдвое.

Стоимость кубометра метана в среднем по России на АГНКС сети «Газпром» составляет 21 рубль, а расход топлива равен расходу бензина. Потребление метана в виде моторного топлива в Тамбовской области по итогам 2022 года достигло 9 млн кубометров. Субсидирование государством расходов на переоборудование автомобилей позволит в долгосрочной перспективе в разы увеличить спрос на газовое топливо.

- В настоящее время профильным министерством разрабатывается Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из бюджета Тамбовской области на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Законом области о бюджете предусмотрено направить на эти цели в 2023 и 2024 годах по 14,1 млн рублей, в 2025 году — 13,7 млн рублей.