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НовостиОбщество20 января 2023 10:32

Собственник ж/д путей в Тамбовском районе не заключал договор с другими организациями

Фирмы лишились возможности перегонять вагоны по этой дороге
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

19 января Арбитражный суд Центрального округа подтвердил законность предупреждения Тамбовского УФАС России. Поводом выдать предупреждение стало обращение АО «Бокинское» и ООО «Эстакада» с жалобой на владельца железнодорожного пути необщего пользования, расположенного в п. Строитель Тамбовского района. Через эту дорогу подавались вагоны до ряда организаций, а без согласия владельца пути работать было невозможно.

АО «Бокинское» и ООО «Эстакада» обратились к владельцу пути за согласованием, однако в ответ получило только требование о представлении большого перечня документов, непредусмотренного законом. Согласование получено не было. По мнению антимонопольной службы, уклонение от согласования данного договора содержит признаки злоупотребления доминирующим положением на товарном рынке.

- Владельцу пути выдано предупреждение о необходимости прекратить уклонение от согласования договоров, которое он не исполнил. По факту неисполнения предупреждения было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое в настоящее время еще рассматривается, - сообщает УФАС России по Тамбовской области. -

В тоже время, не согласившись с предупреждением, хозяйствующий субъект обратился с иском в суд. Суды всех инстанций оставили в силе предупреждение Тамбовского УФАС России и отказали хозяйствующему субъекту в заявленных требованиях.