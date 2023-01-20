Собственник ж/д путей в Тамбовском районе не заключал договор с другими организациями

19 января Арбитражный суд Центрального округа подтвердил законность предупреждения Тамбовского УФАС России. Поводом выдать предупреждение стало обращение АО «Бокинское» и ООО «Эстакада» с жалобой на владельца железнодорожного пути необщего пользования, расположенного в п. Строитель Тамбовского района. Через эту дорогу подавались вагоны до ряда организаций, а без согласия владельца пути работать было невозможно.

АО «Бокинское» и ООО «Эстакада» обратились к владельцу пути за согласованием, однако в ответ получило только требование о представлении большого перечня документов, непредусмотренного законом. Согласование получено не было. По мнению антимонопольной службы, уклонение от согласования данного договора содержит признаки злоупотребления доминирующим положением на товарном рынке.

- Владельцу пути выдано предупреждение о необходимости прекратить уклонение от согласования договоров, которое он не исполнил. По факту неисполнения предупреждения было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое в настоящее время еще рассматривается, - сообщает УФАС России по Тамбовской области. -

В тоже время, не согласившись с предупреждением, хозяйствующий субъект обратился с иском в суд. Суды всех инстанций оставили в силе предупреждение Тамбовского УФАС России и отказали хозяйствующему субъекту в заявленных требованиях.