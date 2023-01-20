Многодетные семьи из Инжавина хотят получить компенсацию за свои земельные участки

Полученную землю невозможно использовать и некому продать Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Руководитель следственного управления СК России по Тамбовской области Александр Полшаков встретился с многодетными семьями из Инжавинского района по вопросам, связанным с предоставлением им бесплатных земельных участков.

В настоящее время уголовное дело о халатности должностных лиц местной администрации находится в производстве СУ СК России по Тамбовской области.

Когда в Инжавинский поссовет обращались многодетные семьи для получения земельного участка, им предлагали землю в микрорайоне «Северный». При этом на улицах, о которых шла речь, не было коммуникаций. Семьям приходилось отказываться от участка или соглашаться, но тратить на подведение инфраструктуры собственные средства.

Другие категории граждан без проблем получали участки с подведенными коммуникациями. Поэтому многодетные мамы решили обратиться в правоохранительные и надзорные органы.

Во время рабочего визита в Инжавинский район руководитель следственного управления встретился с представителями многодетных семей. Они рассказали, что подведение основных коммуникаций к земельным участкам большинства из них уже завершилось. Но денег на строительство уже не осталось.

Поэтому они не отказались бы получить денежную компенсацию за фактически невостребованные земельные участки, которые невозможно продать. Но пока в Тамбовской области замена земельного участка денежной компенсаций законом не предусмотрена.

- В связи с тем, что в ряде субъектов РФ уже приняты нормативные правовые акты, предусматривающие возможность получения денежных компенсаций, руководитель управления обратился к главе региона с законодательной инициативой о внесении соответствующих изменений в региональное законодательство, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.