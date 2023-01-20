Двое жителей Тамбовской области незаконно зарегистрировали у себя мигрантов

При проверке жилого сектора тамбовские участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции выявили незаконную регистрацию. 48-летний собственник дома на улице Совхозной в Уварове осуществил фиктивную постановку на миграционный учет четырех иностранных граждан.

Мужчина сфальсифицировал документы и оформил мнимых жильцов у себя за определенную плату. Нарушитель миграционного законодательства дал признательные показания.

Аналогичное преступление выявлено полицейскими в поселке Сосновка, где по месту жительства на улице Интернациональной пенсионерка незаконно оформила пятерых иностранных граждан.

- Возбуждены уголовные дела. Ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в России строго наказывает нарушителя. Лицу, совершившему такое преступление, грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.