В Токаревке работник фермы угнал трактор, чтобы съездить к подруге

Злоумышленник бросил трактор недалеко от фермы Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию поселка Токаревка поступило сообщение об угоне. 35-летний владелец фермерского хозяйства из деревни Рассвет рассказал, что ночью кто-то угнал его трактор МТЗ-80. Хозяин быстро нашел технику утром, двигаясь по ее следам. Трактор был брошен недалеко от фермы.

Подозрение правоохранителей пало на 33-летнего жителя села Петровское, который работает на той же ферме. Предполагаемого преступника задержали. Он рассказал, что поздно вечером, воспользовавшись удачным моментом, угнал трактор и отправился на нем к своей знакомой в соседнюю деревню. После поездки он вернул трактор.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, ранее злоумышленник уже был судим за кражи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне.