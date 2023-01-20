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НовостиПроисшествия20 января 2023 8:21

В Мичуринске мужчина украл с витрины магазина костюм

Злоумышленник планировал выгодно продать похищенное
Марина МАКОВЛЕВА
Стоимость похищенного превышает 4 тысячи рублей

Стоимость похищенного превышает 4 тысячи рублей

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Мичуринске в отдел полиции обратился предприниматель. 46-летний владелец торгового павильона рассказал, что неизвестный вошел в помещение и похитил с витрины мужской костюм стоимостью более 4000 рублей. Нашлись и свидетели, которые сумели описать преступника.

По этому описанию предполагаемый злоумышленник был задержан. 25-летний мужчина из села Борщевое дал признательные показания. Похищенный товар был обнаружен и изъят у него дома. Костюм будет возвращен владельцу, который поблагодарил сотрудников полиции.

- Выяснилось, что ранее у задержанного уже был за плечами криминальный опыт. По его словам, костюм задержанный планировал сбыть и подзаработать. Решается вопрос возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража), - рассказали в УМВД по Тамбовской области.