В Котовске инвалид через суд восстановил свое право на получение жилья

В прокуратуру города Котовска обратился инвалид 2 группы. Как выяснилось, с момента рождения заявитель не воспитывался родителями, постоянно находясь в воспитательных и лечебных учреждениях. Но документа, подтверждающего утрату родительского попечения, не имеет.

Отсутствие такого документа, лишает его права претендовать на жилье, которое предоставляется детям-сиротам.

Как рассказали в прокуратуре города Котовска, ее представитель обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта отсутствия родительского попечения. Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.