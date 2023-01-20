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НовостиПроисшествия20 января 2023 7:34

Тамбовчанка сбила женщину, которая внезапно вышла на дорогу

53-летнюю пострадавшую доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пешехода госпитализировали

Пешехода госпитализировали

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 19 января в 17 часов 55 минут в районе дома № 13 по улице Центральная села Маломоршевка Моршанского района. 65-летняя водитель управляя автомобилем «DAEWOO NEXIA», сбила 53-летнюю женщину, которая, не убедившись в своей безопасности, внезапно начала движение от стоящего посередине проезжей части дороги другого автомобиля.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая пешеход получила различные травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в Моршанскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.