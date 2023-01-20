Жители трех домов в Тамбове получали ржавую теплую воду

Прокуратура Советского района Тамбова по коллективным обращениям жителей провела проверку по факту ненадлежащего предоставления коммунальной услуги - горячее водоснабжение жильцам многоквартирных жилых домов №№ 9, 10 по ул. Карбышева г. Тамбова и №196 по ул. Астраханской г. Тамбова.

В рамках комиссионной проверки специалисты отобрали пробы горячей воды на вводах в указанные выше жилые дома.

Установлено, что горячая вода ненадлежащего качества, в том числе с примесями ржавчины, поступала в многоквартирные дома из внешних инженерных сетей, которые являются эксплуатационной ответственностью МУП «Тамбовтеплосервис».

- По выявленным нарушениям виновное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.5 КоАП РФ, - сообщает прокуратура Тамбовской области. – Для устранения нарушений проведены работы по промывке системы горячего водоснабжения, потребителям будет произведен перерасчет платы за некачественно оказанную услугу.