Мошенники придумали новый способ обмана тамбовчан

В тамбовском отделении Банка России предупредили о новой схеме мошенников –злоумышленники стали рассылать по электронной почте, через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Зачастую это работа на маркетплейсах (продажа товаров и услуг через Интернет).

Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку «менеджеры по подбору персонала». Они могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе требуется внести небольшой вступительный взнос, например, в размере 500 рублей. Но на самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников, а данные банковской карты и номер телефона используются ими для попытки взлома личного кабинета человека на сайте банка и кражи средств с его счета.

- Если вам поступило сомнительное сообщение с предложением о работе, никогда не сообщайте свои личные данные или данные вашей карты. Маловероятно, что потенциальный работодатель будет просить оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести другие платежи. Такие предложения «гарантированной работы» — популярный прием мошенников, – напоминает управляющий региональным отделением Банка России Михаил Носенков.

О других схемах мошенников можно почитать на сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам», а также в разделе «Грабли» на сайте fincult.info.