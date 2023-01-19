В Тамбовской области пенсионерку переселили в холодый дом с протекающей крышей

В квартире пожилой женщины было 17 градусов Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СК России по Тамбовской области по поручению руководителя следственного управления Александра Полшакова организовали проверку информации о ненадлежащих условиях проживания 83-летней пенсионерки в Инжавинском районе. Женщина сообщила, что в квартире, предоставленной ей органом местными властями взамен ее аварийного дома, очень холодно и протекает крыша.

Александр Полшаков выехал в поселок Землянский, где вместе с главами районной и местной администрации посетил пенсионерку у нее дома. Квартира, в которой она проживает, находится в четырехквартирном кирпичном доме, состоит из двух жилых комнат, водоснабжение и канализация отсутствуют, отопление печное. Женщина подробно рассказала о всех своих жилищных проблемах, пояснив, что всю жизнь прожила в этой местности и не хочет никуда переезжать из села. Все, что ей нужно – это, чтобы в ее квартире было тепло и сухо.

На вопросы руководителя управления глава администрации поселения пояснил, что эта квартира – единственный вариант социального жилья, который орган местного самоуправления мог предложить, и перед тем, как ее предоставить, в ней был произведен небольшой ремонт и замена печи. После начала разбирательства устранена причина течи в потолке.

На момент визита температура в жилище составляла 17 градусов. Пенсионерка пояснила, что топит печь дровами, при этом вынуждена экономить, так как боится, что запасов не хватит на зиму. Руководитель следственного управления пообещал женщине во взаимодействии с региональными органами власти принять исчерпывающие меры для создания благоприятных условий ее проживания.

- По результатам выезда руководитель следственного управления поручил руководителю Уваровского МСО незамедлительно возбудить уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и дать правовую оценку действиям всех ответственных должностных лиц. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на его личном контроле, - сообщает Су СК по региону. - Уже прорабатываются вопросы о замене окон, входной двери, а также обсуждается возможность газификации квартиры. До этого момента принято решение об установке в комнате обогревателя и дополнительном выделении ей дров.