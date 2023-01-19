Мичуринский «Тамбов» вышел в плей-офф НМХЛ

19 января мичуринцы проведут повторный матч в Глазове. Начало игры в 17:30. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 18 января, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Глазове местный «Прогресс» принимал единоличного лидера восточной конференции – мичуринский «Тамбов». Гости уверенно победили, хотя номинально интрига держалась вплоть до 56-й минуты. Дубль оформил Расим Шакиров (23-я, 2:0, 57-я, 4:1), по разу отличились Егор Верхорубов (19-я,1:0) и Алексей Долишня (56-я, 3:1). Итог встречи - 4:1 в пользу «волчат». После этой победы мичуринцы официально пробились в плей-офф.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 47 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» (43) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (41). Теперь сегодня, 19 января, мичуринцы проведут повторный матч в Глазове. Начало игры в 17:30.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин занимает первое место с 23 шайбами в активе. Позади располагается Александр Лапин из «ЭкоНивы-Бобров» (22). В споре ассистентов у Шакирова 26 голевых передач. Больше только у двух представителей «Олимпии» - Раиса Шафеева (28) и Тимофея Пономарева (27).