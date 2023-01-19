Жителя Жердевского района оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Прокуратура Жердевского района в суде поддержала государственное обвинение в отношении 57-летнего местного жителя. Его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Как установил суд, мужчина хотел избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Поэтому он пытался передать сотруднику ГИБДД 20 000 рублей, положив их в бардачок патрульного автомобиля. Полицейский деньги не принял, сообщив о произошедшем в дежурную часть полиции.

- С учетом обстоятельств рассматриваемого дела суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей, - сообщают в прокуратуре Жердевского района.