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НовостиПроисшествия19 января 2023 13:32

Жителя Жердевского района оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Пьяный мужчина положил 20 тысяч рублей в бардачок служебного автомобиля
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Жердевского района в суде поддержала государственное обвинение в отношении 57-летнего местного жителя. Его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Как установил суд, мужчина хотел избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Поэтому он пытался передать сотруднику ГИБДД 20 000 рублей, положив их в бардачок патрульного автомобиля. Полицейский деньги не принял, сообщив о произошедшем в дежурную часть полиции.

- С учетом обстоятельств рассматриваемого дела суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей, - сообщают в прокуратуре Жердевского района.